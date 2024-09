Mister Bolivia: “Todos tenemos el derecho de expresarnos y demostrar que la belleza va más allá de lo físico y del género”

Mario Chávez, Mister Bolivia 2024, representará al país en el prestigioso certamen Mister World, que se llevará a cabo en Vietnam del 5 al 24 de noviembre.



Con solo 25 años y una imponente estatura de 1,90 metros, Mario ha destacado no solo por su presencia física, sino también por su compromiso con el crecimiento personal y su talento en diversas áreas.



En su participación, busca llevar en alto el nombre de Bolivia y promover valores fundamentales como el bienestar integral y el respeto por la diversidad cultural, mostrando al mundo la riqueza y belleza de su país más allá de lo físico.







¿Cómo te animas a participar en un certamen de belleza?



Siempre he creído en la importancia de la confianza en uno mismo y en representar valores que trascienden lo físico. Quiero inspirar a otros a seguir sus sueños.



¿No solo sos una cara bonita, también un joven preparado?



Definitivamente. Estoy tomando clases de piano e idiomas para enriquecer mi formación y poder comunicarme mejor con el mundo.



¿Qué crees que te puede hacer ganador?



Creo que mi pasión por ayudar a los demás y mi dedicación a proyectos como el de los incendios es lo que realmente puede marcar la diferencia.



¿Cómo te estás preparando para tu concurso?



Además de mis clases, estoy trabajando en mi oratoria y en desarrollar un mensaje que resuene con las personas. La preparación física también es importante, pero el crecimiento personal es clave.



¿Tu hermana es Miss Santa Cruz, qué consejo te da?



Olga siempre me dice que sea auténtico y que nunca pierda de vista mis valores. Su apoyo ha sido fundamental.



¿Quiénes han sido tus apoyos en este camino?



Mi mayor apoyo es mi madre, quien siempre me anima a seguir mis sueños, además de amigos y familiares que me alientan.



¿Cuál será tu arma en Vietnam?



Creo que mi arma será mi voz y mi capacidad para conectar con las personas, así como el mensaje que quiero transmitir sobre la solidaridad y la cultura.



¿Los hombres también pueden competir?



Por supuesto. Todos tenemos el derecho de expresarnos y demostrar que la belleza va más allá de lo físico, independientemente del género.



¿Qué mensaje darás en el exterior?



Quiero transmitir un mensaje de unidad y de respeto por la diversidad cultural, mostrando la riqueza de nuestra tierra.



¿Cómo harás conocer tu cultura?



A través de la música, el arte y la tradición culinaria de Bolivia. Quiero mostrar lo que somos a través de nuestras costumbres y valores.



¿Cómo tomas los comentarios negativos?



Los veo como oportunidades de aprendizaje. Es natural recibir críticas, pero siempre trato de enfocarme en lo positivo y en lo que puedo mejorar.