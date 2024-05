Mito y realidad sobre Palestina e Israel

por Gloria Achá - ABOGADA Y ACTIVISTA POR LA CAUSA PALESTINA







La sangrienta ofensiva militar que mantiene el Estado de Israel contra la población de Gaza, en Palestina, desde octubre de 2023, ha causado la muerte de más de 30 mil palestinos, y una acusación por genocidio. En Bolivia, sin embargo, una lectura de los medios de comunicación muestra la persistencia de varios mitos, que deben ser desvendados, para comprender este conflicto que impacta sobre el orden mundial.



Mito 1: El conflicto es religioso. FALSO. El conflicto es por tierras y tiene una raíz colonial. El Estado de Israel fue fundado, en 1948, sobre la tierra de los palestinos. La evidencia histórica indica que la región llamada Palestina, en el siglo XIX, estaba habitada por una población autóctona de identidad árabe, estos eran los palestinos, quienes habían vivido en esa tierra por siglos. Al ser originarios de Palestina, los palestinos tenían un derecho natural sobre la tierra. Los palestinos eran unas 400.000 personas, en la década de 1880, y convivían pacíficamente con una pequeña población de 20.000 judíos asentada en Jerusalén. Pero al mismo tiempo, en Europa, se afianzaba el movimiento sionista, que comenzó a promover la migración de los judíos europeos a Palestina. Los sionistas, con el apoyo de las potencias coloniales europeas, fueron despojando de la tierra a los palestinos, para fundar el Estado de Israel. Esa es la raíz del conflicto. El objetivo de HAMAS y los otros grupos de la resistencia palestina es la recuperación de su tierra. En su Declaración de Principios y Políticas, de mayo de 2017, Hamás manifiesta expresamente que su lucha no es contra los judíos, sino contra los sionistas que ocupan Palestina.



Mito 2: Sionismo es igual a judaismo. FALSO. Mientras Israel hábilmente intenta mostrarse como la representación del judaísmo, muchos judíos, como Hajo Meyer, sobreviviente del Holocausto, aclaran que: “El sionismo es todo lo contrario al judaísmo”. La población judía, que lo es por cultura y ascendencia, comparte tradiciones, valores y un sentido histórico que forman la identidad judía, sin ser imperativo el vínculo con la religión, ya que hay judíos que son ateos. El sionismo, en cambio, es una ideología y un movimiento político de tipo nacionalista y colonialista, que surgió en el siglo XIX y elaboró la idea de que los judíos del mundo eran una nación, y como tal debían tener su propio Estado. Aunque muchos sionistas eran laicos y ateos, usaron argumentos religiosos como el del “pueblo elegido por Dios” que debe habitar “la Tierra Prometida”, para sostener la fundación de un Estado judío en Palestina.



Los sionistas también recurrieron al uso de las armas con ese fin, advirtiendo, desde inicios del siglo XX, que los palestinos no iban a abandonar Palestina por voluntad propia. Josef Weitz, presidente del Fondo Nacional Judío, creado el año 1901 para financiar el asentamiento de los judíos europeos en Palestina, escribió en un conocido memorándum de 1940: “No conseguiremos nuestro objetivo si los árabes permanecen en este pequeño país. No hay otra manera más que trasladar a los árabes de aquí a los países vecinos. A todos ellos. No hay que dejar ni una aldea, ni una tribu.”



MITO 3: Todo comenzó el 7 de octubre de 2023. FALSO. Todo comenzó en 1882 con la primera ola de migración a Palestina de judíos rusos, quienes escapaban del antisemitismo en Rusia. En esa misma década, el barón inglés Lionel Walter Rothschild, judío sionista y banquero millonario, financió el primer asentamiento de judíos europeos en Palestina. Los sionistas aprovecharon que Palestina estaba bajo dominio del Imperio Otomano, para negociar con los otomanos y con los terratenientes la compra de la tierra que pertenecía a los palestinos. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Palestina fue puesta bajo mandato británico, los sionistas lograron, mediante alianzas políticas y económicas, que el Reino de Gran Bretaña les asegurara la creación del Estado judío en el territorio palestino, mediante la Declaración de Balfour, la cual hizo que nuevas y grandes oleadas de judíos de Europa se trasladaran a ocupar Palestina.



Mito 4: Es una guerra. FALSO. Ambos lados no son adversarios iguales. Los palestinos nunca han tenido Fuerza Aérea, ni Ejército ni Fuerza Naval, mientras que Israel es una de las mayores potencias militares del mundo. Los militantes de Hamás y los otros grupos de la resistencia palestina enfrentan a Israel con armas obsoletas modificadas, mientras sus cohetes hechos en Gaza son frenados fácilmente por los radares israelíes. Las cifras de combatientes muertos son expresivas de la descomunal disparidad de fuerzas: fuentes militares de Israel han declarado que eliminaron, desde octubre, a unos 10.000 combatientes de Hamás, mientras que, del otro lado, los soldados israelíes muertos en Gaza no llegan ni a 250. Desde su avión cazabombardero, un piloto militar israelí, apretando un botón lanza decenas de bombas por minuto sobre una ciudad palestina, mientras que los militantes de Hamás que hicieron la incursión a Israel, el 7 de octubre pasado, usaron parapentes para pasar el muro de Gaza. ¿Cuántas bombas por minuto lanza un parapente?



Mito 5: Israel se está defendiendo. FALSO. Israel es el agresor. En la década de 1930, los grupos terroristas judíos Irgún, Hagana y Lehi, compuestos por los sionistas llegados de Europa, colocaban bombas en los mercados palestinos, en buses y mezquitas, asesinando a centenares de palestinos cada año. Después, cuando en 1935 bajo el liderazgo de Al Qassam y en 1936 en la Gran Revuelta Árabe, los palestinos se levantaron contra el Imperio Británico y contra los sionistas europeos que les despojaban de su tierra, más de 8.000 palestinos fueron asesinados por los británicos y los sionistas, para acallar la protesta. Ya en 1947, un año antes de fundar Israel, los sionistas intensificaron la campaña de exterminio de palestinos para obligarlos a huir. El Irgún, la Hagana y el Lehi destruyeron aldeas palestinas enteras, asesinando a sus habitantes, en masacres que están históricamente bien documentadas, mientras que más de 300 aldeas quedaron vacías porque los palestinos escaparon para salvar sus vidas. Fundado el Estado de Israel, los sionistas han mantenido a los palestinos bajo un cruel sistema de ocupación, que les quita todos los derechos y les impide tener su propio país. La ocupación israelí, según los múltiples informes de Amnistía Internacional y de Naciones Unidas, ha matado a decenas de miles de palestinos en las décadas entre 1948 y 2023. Y desde octubre de 2023, al presente, también según datos difundidos por Naciones Unidas, los ataques aéreos y terrestres de Israel sobre Gaza han asesinado a más de 30.000 palestinos, de ellos unos 13.000 eran niños y bebés palestinos.



A esa realidad de ocupación de la tierra palestina y a las incesantes masacres de palestinos cometidas por Israel, fue que reaccionaron Hamás y los otros grupos de la resistencia palestina de Gaza, con la incursión realizada el 7 de octubre.