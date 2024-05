Modelo cruceño y modelo del MAS

Sería un modelo más para ensayar, pero el problema es que por una serle de motivos ya conocidos, estamos ante la evidencia de que no tienen ni tendrán ni la capacidad ni la ética para funcionar como empresarios del Estado.

Las cifras son claras: las deudas de las empresas públicas con el Banco del Estado han superado ya los 6.000 millones de dólares. Para solo dar un detalle, el Finpro que presta recursos de las reservas internacionales ha concedido a las empresas estatales 1.200 millones de dólares: 600 millones de dólares en donación, y otros 600 millones como préstamo a 30 años plazo, sin interés y con cinco años de gracia. Por eso esas empresas dicen estar bien, pues no pagan ni contabilizan el capital ni los intereses de la inversión y por último no logran pagar ni siquiera su personal, como la empresa del Litio, que requiere de más de 30 millones de $us al año para cubrir sus costos de funcionamiento pues apenas genera simbólicamente unos pocos dólares al año.