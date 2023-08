Modernidad consumista: educación y humanidades

No importa si somos liberales o socialistas, de izquierda o de derecha: no podemos no admitir que el mundo está dominado por el capitalismo (la religión del dinero y la producción masiva). Este sistema económico, que permea fronteras e interconecta a personas de toda índole, hace que el mundo se acelere cada vez un poco más y reine entre nosotros el instinto de la productividad a toda costa, como si la vida tuviese que ser un esprint, una carrera por la multiplicación de billetes y factorías. Una de las pruebas de esto es que, en el mundo educativo, y sobre todo en el universitario, han ido apareciendo cada vez más carreras relacionadas con el emprendimiento, la administración de empresas, las finanzas y los negocios, quizás en detrimento de las que están relacionadas con las humanidades.

Uno de los peligros de esta situación es que la educación va perdiendo de vista el foco de su fin supremo, lo cual no debería suceder, al menos si somos antropocentristas y creemos que el fin de la vida en la tierra es la felicidad humana, la cual consiste en la plenitud tanto física como espiritual (léase sicológica, si se quiere) del ser humano y no en la producción desenfrenada de objetos. Como sostiene el filósofo español Carlos Javier Gonzáles Serrano -que, a su vez, parafrasea a la filósofa María Zambrano-, solo una educación humanística puede conceder al ser humano un instinto, no de lucro salvaje, sino de reflexión y búsqueda constante, con el fin de que aquel no sea un siervo de la productividad, sino de la búsqueda de su felicidad. Esto se puede aplicar a quien estudia para abogado, sociólogo o antropólogo, pero también para el que se forma para médico, ingeniero bioquímico, publicista, físico o biólogo. Incluso las nuevas carreras relacionadas con la empresa y la mercadotecnia no deberían dejar de tomar en cuenta las humanidades, las cuales, según Friedrich Schiller, son las únicas que pueden hacer que el ser humano sea el legislador de su propia libertad.