Modificación del valor del dólar impulsa inversión en sector inmobiliario en Santa Cruz

Que hizo notar que, con la modificación del valor del dólar y una devaluación de la moneda nacional, el nuevo tópico de negociación ya no es el descuento del precio nominal en dólares, “es decir si una casa vale $us 100.000 no te negocian el precio. La nueva variable a negociar es a qué tipo de cambio. Hemos visto operaciones que se cierran cerca al tipo de cambio oficial, entre Bs 7,05 – Bs 7,30, como también hemos visto negociaciones donde se cierra entre un intermedio entre el oficial y el tipo de cambio paralelo. En ese sentido vemos un incremento en el precio de los inmuebles en moneda local, pero una pérdida de poder adquisitivo del vendedor una vez realizada la venta. Es decir, el vendedor cierra su venta en $us 100.000 y recibe Bs 730.000, pero si quiere comprar dólares, seguramente recibirá menos de $us 100.000”, explicó Valenzuela.