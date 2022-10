Molina y Lima, basta de cinismo

Molina, en un “Comunicado” del Consejo, no ahorró adjetivos y amenazas, desde “mentira grosera”, hasta “tergiversación de audios editados y manipulados”, concluyendo con acciones judiciales en caso de que “Página 7... no se retracte públicamente”. Y el ministro Lima, que semanas antes presentara a Molina como el gran ejecutor de la “institucionalización” de los cargos judiciales, no tuvo el menor reparo en condenar, no el contenido del audio, sino el hecho de su grabación y difusión que sería “el delito mayor” frente al pecado venial de Molina que además, según Lima, fue “tergiversado”.