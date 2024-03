Monseñor Leigue: “Necesitamos más sacerdotes y más personas que digan sí al Señor”

El arzobispo aprovechó este espacio para reflexionar a los sacerdotes y pedirles que estén más cerca de la gente y no olviden el compromiso que hicieron en la consagración.

Les pidió mantener viva su misión y no distorsionar el poder que se les confirió. “El espíritu nos da esa fuerza y la unción nos ha dado el poder, pero no un poder como lo podemos percibir en nuestra sociedad. El poder que el espíritu nos ha dado en la ordenación es para el servicio. El poder se manifiesta y se transforma en servicio, por eso cuando hablamos de sacerdocio hablamos también de que tenemos ese poder que Dios nos ha dado, no para tratar mal a los demás, sino para servir”.