Muchos tiros, ninguno al blanco

No es una crítica arrancada de los pelos. Basta hacer un breve recuento de los hechos que están marcando la agenda mediática, o los que constatamos a diario en nuestro entorno, para confirmar, lamentablemente, la incapacidad de todos los que se dicen opuestos al MAS y a su ejercio del poder. Se aplazan no solo en matemáticas, sino también en ética, al dejarse llevar por el régimen a ese escenario de caos, volencia, dispersión y confrontación. Lo que sucede en la Gobernación cruceña es apenas una muestra, entre muchas más.

En este momento no hay un solo sector o rincón del país donde no haya conflicto, no hay una institución libre de la confrontación y división. Todos se quejan de falta de seguridad jurídica, de indefensión ciudadana. Pero a pesar de ello, no hay una manifestación clara de rechazo, salvo uno que otro discurso, pronunciamiento o marchas y bloqueos esporádicos. Tampoco se vislumbra un freno a la desbocada carrera del gobierno central para hacerse del poder total. Por el contrario, actúan cada vez más a favor de un gobierno totalitario.