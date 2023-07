Muerte violenta de un hombre moviliza a toda la Policía

La madrugada de este sábado un hombre fue acribillado con disparos de arma de fuego cuando circulaba en su motocicleta por el kilómetro 9 de la carretera al norte, próxima a las instalaciones de la Universidad Católica Boliviana. Los primeros informes de la Policía que se basan en testimonios de testigos ocasionales dan cuenta de que el hombre circulaba en una motocicleta por la zona donde hay poca iluminación.



De pronto fue alcanzado por un auto de color blanco con tres hombres en su interior, uno de los cuales le grita que se detenga.



Sin embargo, la motocicleta siguió adelante y en ese momento fue cuando le dispararon con un arma de fuego. El motociclista cayó y el auto se estacionó en el lugar, del cual descendió un sujeto que lo remató en el suelo.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gustavo Astilla, informó que el personal de la Brigada de Homicidios acudió al lugar para proceder al levantamiento legal del cadáver y trasladarlo a la morgue judicial de la Pampa de la Isla para la correspondiente autopsia de ley.



El jefe policial manifestó que se verificó que el hombre de tez blanca sufrió heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.



Los policías secuestraron la motocicleta y la trasladaron a la estación policial de Los Tusequis para seguir con las investigaciones.



El coronel Gustavo Astilla aseguró que hasta el momento el hombre no pudo ser identificado, tampoco fue reclamado por ninguna persona, pero que se desarrollan pesquisas en procura de acumular mayor información del suceso violento.



Inicialmente la Policía recibió información que el motociclista fue interceptado por atracadores, pero esa posibilidad fue descartada en el curso de las investigaciones por cuanto se logró verificar que al hombre no le robaron sus pertenencias y que los pistoleros luego de acribillar a su víctima escaparon raudamente en un automóvil de color blanco.



El director de la Felcc, coronel Gustavo Astilla, expresó que, al no ser identificado el hombre victimado, es muy prematuro referirse o establecer los móviles de su muerte. Señaló que se esperan los resultados de la autopsia por parte de los médicos forenses.



La motocicleta de la víctima fue trasladada al módulo policial de Los Tusequis como una de las pruebas fundamentales de la investigación del crimen.



De su parte, el comandante del módulo de Los Tusequis, coronel Clovis Rojas, manifestó que se recibió el llamado de vecinos de la zona alertando la existencia de un hombre muerto y que luego se iniciaron las investigaciones. Rojas aseguró que se desarrollan las pesquisas y no se puede hacer comentarios sobre los móviles porque hay una investigación abierta.



Puede ser un estudiante



Pobladores de la zona donde se registró la muerte violenta dijeron a la Policía que el hombre es de tez blanca y joven, por lo que no se descarta que se trate de un estudiante de nacionalidad brasileña.



El asesinato del hombre hasta ahora no identificado también movilizó a policías de grupos especiales como el DACI de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de inteligencia del Comando Departamental, entre otros.



Algunos policías que realizan las pesquisas por la zona donde encontraron muerto al hombre afirmaron que el hecho tiene la típica característica de un ajuste de cuentas. Ven que el hombre al parecer fue ubicado y seguido por sus agresores que tenían la misión de quitarle la vida y luego escapar.



La Policía tiene referencias del motorizado que los hombres utilizaron, pero hasta el momento no logran ubicarlo.



Dentro de las investigaciones, agentes de la Brigada de Homicidios de la Felcc, están colectando imágenes de cámaras de seguridad por la zona del kilómetro 9 de la vía al norte próxima a la Universidad Católica Boliviana.



Para la Policía una de las razones por las que el hombre no es identificado puede ser que las personas que lo conocen o familiares tienen temor a posibles represalias por parte de sicarios.



El comandante de la Policía, coronel Erick Olguín, aseguró que este lunes brindarán mayores informes en torno a este último hecho violento.