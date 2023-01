Mujeres despechadas, mujeres asesinadas

Medea, cuyo rostro no conocemos, pero podemos imaginar en esculturas y cuadros, no era cantante ni bailarina. Era hechicera. Hace más de 2500 años, un tragediógrafo griego difundió su historia. La leyenda, seguramente más antigua, fue primero voz y escritura con Eurípides. Ese detalle ha permitido que su historia pase de generación a generación.

Así pues, la historia de Shakira y Piqué nos muestra que no hay nada nuevo bajo el sol. En nuestro continente, Violeta Parra dedicó también varias tonadas a su amante traidor, “pupila de águila”. Dicen que probablemente era para Gilbert Fabre, el gringo que la dejó por una boliviana.

Lo que es original de esta época de banalizaciones es el impacto mediático de la composición dedicada por la colombiana al español. Seguramente en 25 siglos, la tragedia de Medea no consiguió que 70 millones de personas en el mundo, principalmente latino, escuchen al mismo tiempo su venganza convertida en canción.

Shakira, BZRP Music Sessions # 53 llena redes sociales que van sumando cifras a una velocidad fantástica. No solo eso, hay incontables reproducciones en radios, en programas musicales, titulares en la prensa. Columnistas de opinión, usualmente ocupados en otros asuntos, no dudaron en relacionar el tema con recuerdos de otra pareja o con los movimientos feministas o con las reacciones de la otra parte.