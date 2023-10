Mujeres: luchan, conquistan y construyen

“Haz que todo valga la alegría, no la pena”. Esa es la frase que acompaña a Deisy Barrera Mendoza (49), una mujer cuya historia inspira a otras porque supo transformar la adversidad en una oportunidad y en poco tiempo se ganó un espacio en el mundo corporativo. Es directora y cofundadora de ECO Bolivia. Fue la primera boliviana en certificarse como entrenadora de oratoria por la Escuela Chilena de Oratoria. Es coach de vida y coach ejecutivo.

“El mundo es así y Dios quería moldear mi carácter: un 29 de mayo de 2020 el padre de mis hijos me avisa que saldría un vuelo solidario llevando a los pasajeros que quedaron varados en Bolivia”.

Dos días después, en pleno confinamiento y en una ciudad desierta, Deisy llevaba a sus hijos al aeropuerto con la vida de ellos en una maleta.

Tanto era su dolor que no pudo ingresar al aeropuerto para despedirse, lo hizo en el parqueo. Recuerda que fue la primera vez que pronunció esa frase: “Hagan que esto valga la alegría, no la pena porque la pena ya la estamos viviendo”.