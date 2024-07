Mujeres y Microempresa

Las Pymes constituyen aproximadamente el 80% del tejido empresarial en Bolivia y son responsables de generar más del 60% del empleo nacional. Estas empresas, que incluyen desde pequeñas tiendas hasta medianas industrias, son vitales para la economía, especialmente en áreas rurales y en sectores de la economía informal. Su capacidad de adaptación y flexibilidad las convierte en un motor de crecimiento y en una herramienta crucial para la reducción de la pobreza y la desigualdad.

En los últimos años, se ha observado un notable aumento en el número de mujeres que lideran Pymes en Bolivia. A diciembre de 2023, un total de 98.079 empresas están administradas o bajo la dirección de mujeres, según la Base Empresarial Acumulada del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), de las cuales el 82,5% son empresas unipersonales y el 16,7% sociedades de responsabilidad limitada.

En 2023, fueron registradas 16.471 nuevas unidades económicas, de las cuales el 36% estuvo representado por mujeres y el 64% por varones. De estas nuevas unidades económicas lideradas por mujeres, el 80,8% (4.765) corresponden a empresas unipersonales, el 18,5% a Sociedades de Responsabilidad Limitada, y el 0,5% a Sociedades Anónimas.

Según el Estudio del Perfil de las Emprendedoras en Bolivia, del Instituto de la Mujer y Empresa (IME), las mujeres demuestran una actitud centrada en las personas, en su bienestar. En esta última década, muchas emprendedoras están utilizando sus negocios para abordar problemas sociales y medioambientales, como el cambio climático y la desigualdad de género.



Esto demuestra que las mujeres no solo son capaces de tener éxito en los negocios tradicionales, sino que también pueden ser líderes en la creación de un mundo mejor y más sostenible. De ahí la importancia y apoyo para las mujeres emprendedoras, no solo por su contribución en la economía, sino por el impacto que sus negocios generan solucionando problemas reales dentro del contexto boliviano.

A pesar de su innegable contribución al desarrollo económico del país, las mujeres siguen enfrentando desafíos de larga data y que se ven agudizados por la compleja situación económica que vive nuestro país, principalmente por la falta de dólares para comprar insumos. Entre ellos, políticas públicas que incluyan el acceso a créditos blandos, fortalecimiento de la capacidad empresarial y programas de mentoría.

Aunque hay mejoras, el acceso a financiamiento sigue siendo un obstáculo significativo. Las mujeres suelen tener menos activos que pueden ofrecer como garantía y enfrentan barreras en el acceso a créditos tradicionales.

Existen todavía barreras para avanzar hacia la digitalización y acceder a tecnologías de la información para innovar y acceder a mercados más amplios. Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para el crecimiento de pequeños negocios, pero pensar en saltos más cualitativos es mucho más complejo.

Como microempresarias, las mujeres han encontrado en el sector privado, en organizaciones sin fines de lucro y en la banca privada soluciones para poder enfrentar los desafíos persistentes. Sin embargo, es una demanda más que urgente y necesaria la toma de decisiones a nivel de política pública, que permita que las mujeres puedan seguir haciendo empresa, aun en momentos adversos como el que atravesamos.

67% de las empresas afiliadas a Cainco son precisamente Pymes y un alto número de éstas es liderada por mujeres, y nuestro compromiso con cada emprendedor y emprendedora es brindarle el respaldo, fortaleciendo sus habilidades y brindándole más herramientas para poder seguir creciendo. Pero éste es un compromiso que debe ser asumido no solamente por el sector privado, porque el crecimiento del tejido empresarial y la participación de las mujeres en la economía formal es clave para el país en su conjunto.