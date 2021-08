Murillo saldrá libre bajo fianza y el MAS ve “favoritismo” de parte de la justicia de Estados Unidos

Escucha esta nota aquí

No se lo había visto desde que salió del país días antes de que Luis Arce jurara a la Presidencia de Bolivia, en noviembre de 2020. Ayer, Arturo Murillo ingresó a la Corte de Justicia de Miami con un traje verde de recluso y durante 40 minutos escuchó la audiencia que definió el pago de una fianza de $us 250.000 para defenderse en libertad por el juicio que enfrenta en Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración. El 9 de septiembre se desarrollará una nueva audiencia. El Gobierno dijo que la exautoridad debe pagar su fianza con “dinero limpio”.

El exministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Áñez ingresó a una sala de la Corte de Justicia de Miami acompañado por un policía. No estaba esposado. Se sentó y mediante un teléfono la jueza lo llamó a otra sala. Él respondió en español: “Claro”. Es lo único que habló. Se levantó y salió del espacio donde estaba. Así se inició la audiencia del exministro boliviano por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal, con la intermediación de empresas asentadas en EEUU. En este caso hay otras cuatro personas enjuiciadas.

En la audiencia, su abogada, Ana Davide, expuso los acuerdos a los que llegó con la Fiscalía del estado de Florida, en lo que se resaltó el pago de la fianza de $us 250.000. La jueza aceptó el pacto. Si Murillo llega a pagar ese monto podría defenderse en libertad, como ya hacen los otros imputados en este caso: Sergio Méndez, el ex jefe de gabinete de Murillo y que pagó una fianza de $us 250.000; Brayan y Luis Berkman, dueños de la empresa Bravo Tactical Solutions, que pagaron $us 350.000, el primero, y $us 500.000 el segundo. El último implicado es Philip Lichtenfeld, quien era el nexo entre la empresa y los contactos en Bolivia. Está con detención.

Repercusión en Bolivia

En Bolivia la noticia no cayó bien en el Gobierno ni el aparato político. El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, explicó que esta decisión no es apelable y que Murillo debe pagar la fianza con “dinero limpio”. El abogado acotó que en caso de que el exministro logre libertad condicional, debe tener una tobillera digital y debe presentarse ante las autoridades judiciales cada cierto tiempo.

“La audiencia se ha resumido a que han llegado a un acuerdo preliminar entre la Fiscalía y el acusado, a objeto de que este sea beneficiado con una fianza, que no ha sido pagada y que debe ser cubierta con dinero limpio; es decir que se debe demostrar la licitud del dinero”, resaltó Chávez.

Murillo es juzgado en Estados Unidos por los delitos de lavado de activos y soborno obtenido de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal entre noviembre de 2019 y abril de 2020. El exministro arriesga una condena máxima de 20 años de prisión. Su próxima audiencia será el 9 de septiembre.

“La regla es que los acusados enfrenten su proceso en libertad siempre que logren un acuerdo de fianza. La Fiscalía y la defensa (de Murillo) han informado sobre el acuerdo y la juez lo aceptó”, dijo Daniel Pulencio, abogado del consorcio Greenberg Traurig, contratado por el Gobierno para que haga seguimiento al caso.

PARA SABER

DEMANDA CIVIL

El procurador Wilfredo Chávez afirmó que la “demanda civil ya ha rendido frutos, se ha notificado a tres de los cuatro complicados. Estamos en una etapa de notificación electrónica”. La autoridad se refirió al proceso que se instaló en Estados Unidos contra Arturo Murillo y otras tres personas.

EL MAS VE ‘FAVORITISMO’

El senador Luis Adolfo Flores (MAS) consideró que existe un “favoritismo” de parte de la justicia de Estados Unidos a favor de Arturo Murillo al fijarle una fianza de $us 250.000.