Murillo y los políticos de su estirpe

Histriónico, amenazador y agresivo en su lenguaje, Arturo Murillo, enconado enemigo de Evo Morales, esperaba inquieto la llegada de Jeanine Áñez a Plaza Murillo, la tarde del 11 de noviembre de 2019. Cuando Áñez descendió del vehículo que la transportaba, fue el primero en abrazar con fuerza a la futura mandataria y no se separó desde ese momento.

Pero no imaginó que el olor del dinero mal habido terminaría por delatar su conducta, lo sentó en el banquillo del acusado y le obligó a confesar sus delitos. Ya no viste traje de gala ni uniforme de policía, sino la indumentaria que corresponde a un reo rematado y vive en una celda donde pasará 2.100 noches de su vida. Pero cayó en Estados Unidos, no en Bolivia.