Mutualista: familia Crapuzzi dice ser dueña sobre la base de un informe errado

La concejala Lola Terrazas considera que no son las dos únicas implicadas, porque el Gobierno Municipal remitió 33 peticiones de informes sobre la propiedad del mercado Mutualista y, de esos, solo uno tenía errores, porque establecía que los terrenos no eran de dominio municipal. “Los otros 32 indicaban con contundencia que hay toda la documentación que avala la propiedad municipal”, señaló la concejala.

Terrazas indicó que el informe cuestionado pasó por las manos de funcionarios de mayor jerarquía , por lo que le parece extraño que no detectara a tiempo el error. Ese informe es parte de los argumentos de la familia Crapuzzi para atribuirse su derecho propietario. Terrazas indicó que las ahora exfuncionarias deben revelar quiénes han estado detrás del informe. “Es muy curioso que se basen para demandar y pretender argumentar su derecho propietario que no les corresponde en base solamente a una petición de informe, ignorando las otras 32”, dijo.

“Dos personas fueron separadas del cargo, son quienes emitieron un informe erróneo, que se corrigió y se mandó, pero en el Concejo no aclara y solo ataca. Por ese error que se suscitó estas personas fueron separadas y están afrontando en Transparencia, ya luego se verá el grado de responsabilidad y la sanción para las mismas”, informó Montenegro.

“Ellas firmaron un informe que establecía que los terrenos del Mutualista no eran de dominio municipal . Eso fue el inicio de todo este problema. Tendrán que decir por qué hicieron ese informe, qué fue lo que pasó. Nosotros no creemos que esto sea un error, porque esos terrenos cuestan casi cien millones de dólares y generan muchos intereses de gente que se podría estar equivocando a propósito.

De acuerdo con el concejal de Demócratas, a partir de esta denuncia se empieza a hilar para ver quiénes resultan implicados. “Esto no empieza ni termina en estas dos funcionarias, claro que no, son el eslabón más débil de la cadena. Estas funcionarias tendrán que decir quién instruyó, quién no les dio la información necesaria”, recalcó Saavedra.