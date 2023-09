Nace red de defensa de los acuíferos y buscan impulsar un referéndum

En lo político, el desafío es impulsar un referéndum sobre la construcción de la carretera: “para que sea el pueblo de Santa Cruz quien se exprese de forma definitiva contra la carretera y, en particular, contra aquello que daña el medioambiente en el trazado de la vía, esta carretera que intenta imponer el centralismo en contra del parque Amboró y del acuífero en Santa Cruz”.

“Esta carretera se va a realizar, obviamente nosotros solamente tenemos observación en el tramo 2 (…) El tema no es la no construcción de la carretera, el tema es no pasar por el tramo 2 ‘fregando’ los acuíferos a futuro; (para) que podamos tener el agua de los cruceños”, expresó Landívar en conferencia de prensa.