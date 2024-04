Nacional Potosí contuvo a Boca que desperdició un penal a los 45’

La insistencia de Nacional Potosí continuó poco después y con William Álvarez siendo punzante, esta vez, con un cabezazo que salió apenas desviado del arco de Brey. No fue la última, porque a los 82’, Restrepo también insistió en otra de las opciones que tuvo la visita. Al final el 0-0 no se movió pese a que en este segundo tiempo el local fue más, aprovechando también el cansancio rival.

“Como delantero me quedo con el penal, no con el buen primer tiempo. Se levanta la pelota, apenas la tocás se levanta, en los cambios de frente se nota que no baja. No se me está dando, pero tengo que seguir trabajando”, dijo Benedetto.