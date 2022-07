Narcotráfico: la herencia maldita de Chapare y sus narco-cocaleros

Misael Nallar es solo una muestra del gigantesco negocio ilegal y de todo lo que implica: haciendas, ganado, vehículos. Lo detuvieron porque se le fue la mano con el gatillo. Lo conocimos porque la Policía ya no pudo ocultarlo con su paraguas verde olivo. Mató a tres de los suyos. No había otro camino. Ni modo. No lo atraparon. Se entregó. Y todos deben estar besando cruces y estrellitas para que no los delate.