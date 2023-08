Narcotráfico, política y poder (o coca, poder y cocaína)

En efecto, Luis Arce Catacora está en problemas cada vez más graves por la situación de la “coca bendita” que no sólo no logra asentarse en las 22.400 has (cada año nos dan cuenta de unas 9 a 10.000 has erradicadas, de lo que podemos inferir que las siembras se mantienen en más de 30.000 ha, con el agravante de que hoy se producen 3 kg de cocaína con lo que antes se producía 1 kg; eficiencia de precursores, digamos… precursores que llegan a las fábricas sin que se detengan en los caminos.