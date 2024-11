Nathalia Calvimonte: “Habíamos hablado de boda, pero no me imaginé que fuera en el concierto, delante de tantas personas”

En el mundo de los medios, Nathalia Calvimonte se destaca como periodista, pero detrás de su éxito hay una historia de amor, confianza y compromiso con Luis Vega, su pareja, quien la sorprendió el fin de semana pasado al pedirle matrimonio ante miles de personas.



Ella abre su corazón y cuenta detalles de su relación, su próxima boda en marzo y cómo han crecido juntos, tanto profesional como personalmente.



También habla de sus planes de futuro, incluyendo su próximo proyecto en redes sociales y sus sueños de trabajar con niños en televisión.



- ¿Te imaginabas que te iban a pedir la mano?



Sí habíamos hablado de boda, pero no me imaginé que fuera en el concierto, delante de tantas personas.



- ¿Estaban en sus planes la boda o fue sorpresa?



Sí, ya lo habíamos hablado, pero el tema siempre quedaba ahí.



- ¿Ya hay fecha para la boda?



Día no, pero mes sí; será en marzo.

Nathalia Calvimonte ha sabido equilibrar su carrera con su vida personal. La rubia ya alista su boda con Luis Vega para marzo del 2025 / Foto: Marshal photografia

- Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Siempre lo apoyaste desde cero a Luis?



Tanto yo a él como él a mí. Creo que ambos tuvimos mucho que ver en el crecimiento, tanto laboral como personal, del uno y del otro.



- ¿Todo el éxito de él también es parte tuya?



El éxito siempre es personal, pero sí me atrevo a decir que la persona que tienes al lado tiene un papel importante en la superación de uno mismo.



-¿De qué te encargas en el equipo de trabajo de tu novio?



Más que todo en el aspecto creativo y en la comunicación de redes sociales.



- ¿Cuál es la clave para llevar tanto tiempo juntos y desde hace cuánto están como pareja?



Llevamos 4 años juntos. Muchos dicen que es la comunicación; yo creo que es más que todo la comprensión. Cualquiera puede comunicarse, pero si no hay comprensión, no podrás entender el punto de vista de tu pareja.



- ¿Qué queda del Luis de hace cinco años con el actual?



El priorizar a su familia; para él lo más importante es la familia, y eso es algo que me enamora por completo.



- Cambiando de tema, ¿seguirás con tu podcast o ya te ves en la pantalla chica?



Cerré la etapa de “Nada Más Que la Verdad” porque sentí que ya cumplió un ciclo, aunque quizás no parezca, el programa ya llevaba 3 años. Sin embargo, cerré ese programa, pero volveré con otro proyecto personal en redes, que espero sea del agrado de la gente.



- ¿Qué clase de programa te gustaría conducir?



Un programa con niños, pero en la televisión.



-¿Qué hacen como familia cuando no están trabajando?



Compartir en casa. Somos muy de cocinar y hacer noches de películas con los niños; como quien dice, “noche de pijamadas”.

Nathalia Calvimonte tiene 29 años, es periodista y es mamá de dos lindos niños/ Foto: Marshal photografia

- ¿No pensás grabar alguna canción con Luis?



Ahí no te puedo contar mucho, pero sí se vienen cositas (risas).



- ¿Cómo lidias con las fans?



Hay todo tipo de fans, pero en su mayoría todas son respetuosas.



- Si tuvieras que escribirle una canción a Luis, ¿qué título le pondrías?



Mi pareja, mi equipo.



- Te hemos visto más linda que antes. ¿Cómo te animaste a hacerte esos arreglitos?



La maternidad me dejó algunas inseguridades con mi cuerpo y, gracias a Dios, se dio la oportunidad de poder operarme, así que aproveché.



- ¿Falta algo más por hacerse?



Por el momento, no, pero quién sabe (risas).



- ¿Cómo tomas los comentarios de los haters?



Opté por bloquear a mucha gente por salud mental.

