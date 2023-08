Nathalia Calvimonte: “Mucha gente no lo sabe, pero cuando arranqué no tenía presupuesto para nada”

Nathalia Calvimonte (28) es de aquellas personas que batalló sola, sin un solo centavo y aún así no se rindió y salió adelante.



La comunicadora social de profesión tiene su podcast “Nada más que la verdad”, que nació en la pandemia y la hizo triunfar en redes sociales.

Pero quien no la soltó nunca de la mano y la ayudó a no rendirse es su novio el cantante Luis Vega. Ya llevan tres años de relación.

Él fue su compañero en este camino, al punto de ser su camarógrafo, con el fin de que Nathalia cumpla su sueño y así fue. Hoy la rubia que también es una apasionada por la música, disfruta de los logros que consiguió con esfuerzo.

-¿Hace cuánto que está en el mundo de las redes sociales?

Básicamente empecé en pandemia. Fue en esa temporada que me animé a hacer contenido y fui probando cositas para ver qué podía pegar en redes y surgió este podcast.

- ¿De dónde nace tu podcast?

En realidad, el podcast era de Luis Vega, él y yo ya éramos novios y me pidió que lo ayude a tener su programa en redes porque quería probar de hacer nuevas cosas.

El programa se llamaba “Hablemos claro con Luis Vega”, después de eso me pidió que hagamos juntos el programa para que esté más cómodo conduciendo, así que grabamos dos pilotos donde ambos éramos conductores (eso jamás lo subimos) tiempo después tuvimos una separación, y yo no me quise quedar con las ganas de hacer un programa así que decidí crear el mío y ahí está creciendo todos los días.

- ¿Pensaste que tu podcast te iba a llevar a la cima?

Jamás pensé recibir tanto apoyo, me impresiona cómo la gente me da tanto cariño en redes gracias al programa. Eso me hace seguir adelante día a día.

- ¿Cómo es la Nathalia detrás de cámara?

En el trabajo soy muy enfocada en lo que hago, pero en la vida diaria soy un tanto relajada (risas). Me gusta que siempre haya buena onda en el ambiente donde esté, eso es lo primordial.

- ¿De dónde nace el gusto por la música?

En mi familia mi madre fue cantante, y mi hermano mayor cantaba en la Iglesia también, así que de algún modo me gustaba todo lo que iba relacionado con la música.

Jamás creí verme en un escenario, aún sigue siendo algo nuevo para mí, pero estoy muy predispuesta a mejorar cada vez más, porque sé y soy consciente de que me falta mucha técnica, y postura en el canto, pero cuando me toca cantar siempre doy lo mejor.

- ¿Cómo es que te animaste a saltar de las redes a la música?

El productor Franklin Trigo fue quien me animó. Nosotros ya habíamos trabajado juntos en el proyecto de Luis Vega y queríamos seguir la misma línea y apoyar nuevos artistas.

Caleb, con quien canto, es mi primo y era a él a quien íbamos a apoyar en su carrera, sin embargo, el productor me dijo que sería más llamativo que sea un hombre y una mujer, y en la búsqueda de la mujer, sale la idea de que sea yo, no dije que sí de inmediato porque me dio miedo, pero luego de analizarlo varias semanas finalmente me animé y aquí estoy.

-¿Tu novio te impulsó a cantar?

Luis me impulsa no solo a eso, sino a salir adelante siempre en todo y con todo, incluso en mi podcast, mucha gente no lo sabe, pero cuando arranqué “Nada más que la verdad” no tenía presupuesto para nada, y yo hacía producción, edición y conducción. Él era mi camarógrafo y logramos salir adelante juntos.

-¿Cómo te das tiempo para combinar la maternidad con tus actividades?

Mi hijo vive conmigo así que en las mañanas hacemos tareas, en las tardes él va al colegio y es en ese tiempo cuando aprovecho de hacer mis entrevistas y otras cositas, que tenga pendiente, ya después nuevamente estoy con él.

Eso sí, los fines de semana nos damos el tiempo de calidad en familia con Luis y sus hijos, vamos a pasear todos juntos, eso es una actividad que no puede faltar.

- Tenés un novio muy cotizado en este último tiempo, ¿Cómo lidias con las fans?

Las fans siempre han sio respetuosas en su mayoría, debo admitir que por ahí me ha tocado presenciar a varias que se pasan un poquito de la raya, pero los límites los ponemos nosotros, así que trato de tomarlo de la mejor forma y apoyar a mi novio.

_¿En qué le ayudas a Luis cuando está en sus conciertos o giras?

Antes yo también era parte del staff, es decir, que veía mucho el tema de redes sociales y prensa. Todo lo que es visita a medios y demás, además también hacía el contenido de fotos y videos, sin embargo, hoy por hoy el equipo de Luis creció y ya tiene quien haga todo ese trabajo, aun así, sigo apoyándolo en todo lo mencionado, esta vez lo apoyo más como pareja que como parte de su equipo.

_Si tuvieras que entrevistar a Luis, ¿Qué pregunta le harías, que no le hayas hecho aún?

Algo que nunca le he preguntado y me gustaría preguntarle es ¿Qué extraña de su vida de antes?

- ¿Hay planes de boda?

Sí, lo hemos conversado, pero ahí quedó el tema y es Luis quien me tiene que dar el anillo (risas).