Navidad en Bolivia, extranjeros que viven solos y lejos de sus costumbres

“Se puede poner luces, árboles, comer chancho o beber espumante, pero si en casa no está la sagrada familia en el portal de Belén, no hay Navidad”, afirmó.

En estas fechas no cocina, solo disfruta, y si estuviera en España, estaría armando su agenda de encuentros con ex compañeros de la Universidad de Navarra que regresan a Barcelona.

No descarta que alguien lo invite a alguna cena, confesó que no quiere estar solo y en modo triste, porque está acostumbrado a celebrar la Navidad con su familia. “Hay sentimientos encontrados, ellos están juntos, llamando, esto me pone en una posición de no estar tan alegre”, asintió.