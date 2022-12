Navidad, lo que piden los pequeños no hay dinero que pueda pagarlo

Les encantan los juguetes y electrónicos, pero no es lo único para lo que tienen cabeza. En el corazón llevan otras inquietudes, que cuando se traducen en listas de regalos, desconciertan con la mezcla de picardía y pureza. En su Navidad, la pequeña Amara Nieme (7) tiene una ambiciosa lista de regalos: Cuatro peluches de baby Yoda; a falta de uno, t res dormitorios nuevos; y un reloj Apple Watch.

Farid Nieme (9), también tiene su pedido listo: Una mesa de pimpón, cuatro airpods, ir a la final de la Champions, y tener un hermanito. “Este año he sido un buen niño”, garantiza.

En la misma línea, Julián Saldaña (9) jura que se ha portado muy bien este 2022, así que, sin anestesia, da a conocer su demanda: “Una moto de 50 cilindradas, y si no te alcanza, podés sacar de mi plata”, le aclara a ‘Papá Noel’ .

El fútbol es uno de los grandes temas navideños de Zaira Mojica (9). Su misiva inicia pidiendo que “Messi no se retire de Argentina”, pero luego continúa hablando de la pandemia. “Que el Covid-19 se acabe, que todos tengamos salud”. Zaira también piensa en los niños y padres que la pasan mal en este tiempo, pide que los niños tengan más oportunidades, que sus padres, y toda su familia, tengan trabajo.

Pero no es su única añoranza, Ema también recordó a su abuelo en esta fiesta, a quien perdió debido al coronavirus. “Que mi abuelito esté mirándome y acompañándome todos los días”.

Su madre, la influencer Ximena Zalzer, valoró que uno de los grandes obsequios de este 2022 ha sido pasar más tiempo con Ema. “Día a día me sorprende y me enseña muchas cosas. La Navidad es de ellos, y me hace tan feliz verla crecer con una visión de la realidad totalmente clara”, celebró.