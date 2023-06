Necesidad de coherencia

El jueves fue condenado el ex presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por un ‘agravio’ a la wiphala, constituida en símbolo patrio tras la última reforma a la Carta Magna en 2009, bajo el argumento de que representa a los pueblos indígenas de Bolivia. El cívico recibió una sentencia de dos años, que no implica prisión en el marco del Código de Procedimiento Penal, pero que anula sus posibilidades políticas. Sin embargo, rápidamente circularon imágenes del pisoteo de la bandera cruceña en El Alto, no solo eso, también fue quemada por personas afines al oficialismo. También se recordó cómo es que pedían cédula de identidad en esa misma ciudad y a los cruceños no los dejaban pasar y hasta los hacían arrodillar. ¿Quién dijo o hizo algo sobre estos agravios ocurridos en el territorio nacional? ¿Por qué solo se considera agravio cuando a quien se acusa pertenece a las filas de la oposición y no del Movimiento Al Socialismo?