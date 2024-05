Necesidad de fortalecimiento empresarial del Estado

No debemos perder de vista que el parágrafo III del Artículo 306 de la CPE determina que la economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia; De igual manera el texto constitucional en el parágrafo I del Artículo 308 señala que el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social, y fortalezca la independencia económica del país.

No debemos olvidar, que el Estado es quien conduce el proceso de planificación económica y social, dirige la economía y ejerce el control y dirección de las áreas y sectores estratégicos del país, así como que el Estado en su rol de promotor y protagonista del desarrollo económico y social del país, orienta las inversiones hacia actividades económicas que impulsen el desarrollo económico y social, generen empleo digno y contribuyan a la erradicación de la pobreza, la reducción de desigualdades económicas, sociales y regionales, por lo que la participación público-privado es muy relevante.

Es así que, las Alianzas Público-Privadas – APP, que emerge desde el 2013, con la promulgación de la Ley 466 ya referida, habilita la posibilidad de suscripción de contratos de inversión conjunta entre empresas públicas y privadas en busca de forjar alianzas estratégicas para fomentar y elevar la economía boliviana, y lo que ello implica o genera, y lo que llama más la atención de propios y extraños en el marco del D.S. 3469, que establece preceptos y fija contenidos mínimo de los contratos de Alianzas estratégicas de inversión conjunta, es que solo para sectores estratégicos debe garantizarse que el control y dirección de la actividad sea asumida por el Estado, por lo que se abre mayores oportunidades de que el manejo sea acompañado, en otro tipo de empresas del Estado, por una institucionalidad y verdadero know how empresarial privado. “aunque ciertamente, esto sin una estructura normativa garantista, no podrá ser efectivo”, por lo que es políticamente errado creer que el gobierno del presidente Arce se esté neoliberalizando cuando en realidad lo que pretende es vivir bajo el modelo creado, sobre la base constitucional vigente y este vaya integrando a todos sin excepción, y con serias perspectivas de que estas decisiones generen frutos por el bien de Bolivia.