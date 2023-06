Necesidad de las NIIF en Bolivia

Esta norma es una fiel forma de globalización que no solo te permite conocer la información de tus competidores, sino que también le permite a posibles inversionistas conocer tu información y capacidad de crecimiento. Simplemente, aplicar las NIIF hace que tu empresa sea mucho más atractiva para el mundo financiero.

Las normas que comprenden las NIIF son un conjunto de 4, las que conforman las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), International Financial Reporting Standards (IFRS), las Normas Internacionales de contabilidad (NIC), International Accounting Standards (IAS), existiendo algunas que han sido eliminadas de forma posterior, las del Comité de Interpretaciones de NIIF (CINIIF), International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), algunas han sido eliminadas, las del Standing Interpretations Committee (SIC), Comité de Interpretaciones de las NIC, las cuales solo se encuentran vigentes las Nro. 7,10,15,25,27,29, 31 y 32.

Las NIIFs no se pusieron en práctica hasta la fecha en Bolivia, debido a que no fueron aprobadas oficialmente por las autoridades bolivianas. Con el objeto de que las NIIFs, sean oficialmente reconocidas por las autoridades bolivianas del Colegio Nacional de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia presento todas las nuevas normas ante las respectivas instancias gubernamentales; sin embargo y por el hecho de que dichas normas determinan sustanciales cambios normativos en la parte impositiva y el valor económico de los bienes con respecto a las normas anteriormente aprobados por el Estado, no las han aprobado oficialmente hasta la fecha.