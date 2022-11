Necesidad de liderazgos estratégicos con visión país

En la historia económica reciente no hemos conocido de reclamos o protestas que inmovilicen la economía de un país o región por tanto tiempo, como acaba de ocurrir con el Departamento de Santa Cruz, que entró en modo inmovilizado por paro cívico de 34 días calendario y se autoinfringió un daño de al menos 1.000 millones de dólares, restringiendo forzadamente el derecho al trabajo y la movilidad de los ciudadanos no conformes con la medida. Esto no es una manifestación política, sino la pura constatación de los hechos a partir del 22 de octubre pasado, más a allá de la legitimidad de la protesta y las razones que nos llevaron a este extremo.