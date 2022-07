¡Necesitamos más aplazados…!

Es un proceso donde se trata de emparejar las preferencias de los estudiantes con las correspondientes de las universidades. Esto implicará que se seleccionan algunos estudiantes y otros se excluyen, mientras que algunas universidades son populares y otras no.

No solo implica la admisión, sino que a lo largo de la carrera universitaria se dará esta clasificación, incluso en postgrado.

En nuestro país este proceso no es la regla, sino tal vez la excepción y muy circunstancial. No existe, por ejemplo, una prueba estandarizada de ingreso a la universidad que permita conocer: a) qué tan bien está preparado el estudiante; b) qué tan bueno en términos académicos es el colegio de donde procede; c) cuál es el nivel de exigencia (y, por ende, de calidad) de las universidades.