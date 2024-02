Necesitamos más líneas aéreas

La actual situación de AMASZONAS que todos los bolivianos esperan que se solucione por la necesidad de preservar a un imprescindible servicio y la preservación de un colectivo laboral, que se ha sacrificado años en erigir una compañía aérea que representa un intangible muy valioso. Cualquier propuesta de salvamento para AMASZONAS es válida por la seriedad del nuevo propietario que no invertiría si no ha comprobado que la empresa puede reflotar, por ello si las autoridades están obrando de buena fe no pueden calificar la acción en base al monto de dinero que se invertirá, menos dificultar el reinicio de operaciones de AMASZONAS.