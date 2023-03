Negro y blanco (gas y litio)

¿Cuál es la tasa adecuada?

No tengo idea porque no estoy en el sector, pero creo que se tienen que buscar tasas que puedan atraer a inversores y beneficiar a la región. Eso se podrá hacer con el apoyo de entidades especializadas y expertos reconocidos, no de “vende-humos” internos y foráneos.

El segundo tiene que ver con el destino de los recursos. Y en este caso la lección viene de Tarija. En 2013 el ingreso por habitante de ese departamento era $us 8.600 al año, casi tres veces el promedio nacional. Hoy es apenas 33% superior y será cada vez más bajo a medida que decline este sector.