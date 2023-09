Nella Airlines vendió Amaszonas que no volaba desde agosto

Nella Airlineas , tras dos años y ocho meses, vendió Amaszonas que desde agosto no volaba. Así lo confirmó Mauricio Souza, CEO de Nella Airlineas que hasta el lunes 26 de septiembre fue dueña de la línea aérea boliviana.

Un lunes 1 de septiembre de 2021, por la mañana, el holding norteamericano Nella Inc concretó la adquisición de las acciones de la aerolínea privada Amaszonas S.A.

En un acto realizado en Santa Cruz de la Sierra, ambas empresas cerraron la fusión. Por Amaszonas, en ese entonces firmó el documento el expresidente de la empresa, Sergio de Urioste, y por el grupo Nella Inc, su CEO Mauricio Souza. El monto de la compra habría sido de unos $us 50 millones.

Desde inicios de agosto, Amaszonas tuvo que dejar de operar debido al retiro de las matriculas a sus cuatro aviones por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que tuvo que intervenir ante el reclamo formal de la empresa arrendataria GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, que reclamaba una deuda de $us 17 millones por el no pago por el alquiler de las aeronaves.