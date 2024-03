Neofascismo, populismo y masismo

Uno de los desafíos mayores de la sociología y las ciencias políticas se presentó cuando ambas ciencias se dieron a la tarea de definir qué era el fascismo. La imposibilidad de darle una definición estriba en el hecho de que el fascismo se amalgama con la tradición política, la cultura e incluso la idiosincrasia de la sociedad donde se pretende imponerlo, de manera que el fascismo italiano de Mussolini no era exactamente igual al español de Francisco Franco, o al alemán de Hitler o al japones de Hirohito.



Una cosa similar pasa con el populismo, excepto que la dificultad de definirlo ha sido superada por la propuesta de Federico Finchelstein, un sociólogo e historiador argentino-norteamericano que propone definir el populismo como “fascismo en clave democrática”, definición que encaja perfectamente en el concepto de “neofascismo”. La propuesta teórica ha sido tan bien recibida que ya a pocos quepa duda de que el populismo latinoamericano es una variante histórica del fascismo clásico, fenómeno político que, a pesar de sus peculiaridades locales poseen un conjunto de características y atributos invariables.



De entre las características más sobresalientes que comparten todos los regímenes fascistas, los especialistas consideran que el uso de la violencia extrema es particularmente inherente al fascismo. No se trata de cualquier violencia política (violencia que existió desde el momento en que los humanos inventaron la política) la violencia fascista tiene carácter público, esta diseñada para que pueda ser vista por todos y con este fin la rodean de toda una parafernalia que la presenta no solo como un acto deliberadamente destructivo, sino como un protocolo de purificación constructiva mediante la cual se restituyen determinados valores en los que ellos creen ciegamente. Se suma también una función aún mucho más práctica; la violencia fascista se ejerce como escarmiento.



El uso de la violencia fascista como método de acción política fue en gran parte la obra maestra de Mussolini, el Duche (como se hacía llamar) instrumentalizó el terror como método de dominación política y terminó doblegando la sociedad italiana por la vía del miedo. Sus camisas negras llamadas Fascio de Combatimento organizados en grupos de choque extremadamente violentos, sometieron poblaciones, entre las víctimas más emblemáticas se encuentra Giacomo Matteotti, líder socialista secuestrado y asesinado en 1924 por los grupos de choque.



El fascismo de Mussolini y el neofascismo de Arce Catacora, Evo Morales y el MAS son casi idénticos, ambos son violentos, utilizan sectores sociales de forma mañosa, apelan a las desdichas humanas para desencadenar odios y pasiones, desprecian el valor de la democracia, se apropian de la verdad y tejen infinitos relatos que intentan reescribir la historia en base a las supuestas virtudes del caudillo. Se creen poseedores absolutos del Poder y además juran que su gobierno es eterno, irreversible y definitivo, nada de lo que hubo antes tiene importancia alguna excepto la gloria de sus imperios (Mussolini pretendía reeditar el Imperio Romano de Augusto o ser más grande que Alejandro Magno, tal como los masistas quieren reeditar el Imperio incásico de Manco Cápac) y en consecuencia ellos son la única historia verdadera.



Todos los regímenes fascistas y los actuales neofascistas desprecian el orden legal y desprecian la libertad de prensa y la libertad de pensamiento, si dices o piensas algo diferente te conviertes en su “enemigo interno”, el “externo” sigue siendo el Imperio (con esto se asimilan a los viejos revolucionarios de los años 70 del siglo pasado) vuelcan en función de esto todo su poder para controlar de forma directa o indirecta los medios de comunicación independientes. Sus argumentaciones y su racionalidad políticas son tan pobres que han terminado por degradar la política a sus niveles más lacónicamente escuálidos. Los grandes debates han sido sustituidos por el comentario vacío, falaz intrascendente y en consecuencia han sustituido los argumentos racionales e inteligentes por la mediocridad del insulto, la diatriba, la ofensa, el menoscabo del opositor y cuando todo esto no resulta pasan a los empujones, los golpes la violencia física y el insulto procaz. Si encuentran resistencia optan por el secuestro. les cierran los ingresos y salidas (aun las de emergencia) cercados y sin la posibilidad de socorro, sus “enemigos” son sometidos a formas de amedrentamiento extremo que alcanza fácilmente el nivel de tortura psicológica.



Si sus objetivos no pueden alcanzarse haciendo uso de una fachada democrática y tolerante, no tienen mucho inconveniente en despojarse de la máscara de ciudadanos democráticos y se muestran como son, violentos, abusivos, totalitarios y mediocres. En estas ocasiones podemos ver que su mayor logro fue apropiarse de las peores mañas y vicios de los políticos anteriores, en realidad los superan con creces.



Eso es lo que es el neofascismo hoy encarnado en el MAS y sus caudillos, ayer encarnado en Mussolini, Hitler, Perón, Getulio Vargas, Evo Morales, Luis Arce y otros. Cuando nos preguntamos cómo es que hemos retrocedido tanto en tan poco tiempo, es porque los fascismos en todas sus formas son depredadores históricos por naturaleza, al intentar borrar la historia y construir su propia narrativa optan por aniquilar todo lo que se ha logrado, Hitler pretendía imponer el Imperio de los Mil Años, Mussolini reconstruir el Imperio Romano, Evo, el MAS y sus accidentes históricos como Arce Catacora refundar el Tawantinsuyo bajo la forma de Estado Plurinacional, empero, todos estos intentos resultaron infructuosos y además, con un precio inconmensurablemente alto para sus ciudadanos.