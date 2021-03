Nerviosismo por fallos a cinco días de la elección

Escucha esta nota aquí

Hay nerviosismo en varios frentes políticos y en, al menos, tres departamentos, a cinco días de las subnacionales. El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba reveló anoche que existen más “denuncias” contra Manfred Reyes Villa y en Trinidad se instaló una vigilia similar a la que existe en Cochabamba, ante el anuncio de un supuesto recurso de inhabilitación contra el candidato a la Gobernación Alejandro Unzueta, del MTS. A esto se suma la violencia política en el trópico de Cochabamba.

El Tribunal Constitucional aprobó la semana pasada una ampliación sobre las medidas cautelares que beneficiaron a los candidatos que no vivieron en Bolivia durante los últimos dos años por razones políticas.

Tras ser notificado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró extemporánea la aplicación de la decisión “por lo avanzado del proceso electoral”, pero instruyó a los tribunales departamentales la consideración de demandas de inhabilitación “sobrevinientes” hasta este miércoles.

Y así, en medio de este clima de tensión y estrés electoral, el TSE decidió revocar la resolución del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, que inhabilitó al candidato a la Alcaldía Luis Larrea, además, el caso de Alejandro Unzueta fue remitido al TED de Beni para su pronunciamiento final.

Similar situación atravesó el candidato de C-A por la Alcaldía de la capital cruceña José Gary Áñez que, primero, fue inhabilitado por el TED de Santa Cruz, pero luego de apelar la resolución, el caso fue enviado al TSE, donde decidieron revocar el fallo.

Sobre Unzueta, la decisión del TSE se basa en un nuevo instructivo enviado ayer a los tribunales departamentales, donde se solicita aplicar el auto constitucional 001/2021/-CA/S-ECA que señala que “sobre el particular, en atención a la oportunidad en la recepción de esa determinación que conlleva su extemporaneidad con relación a lo avanzado del proceso electoral 2021, la Sala Plena instruye a los TED: en observancia de los principios de preclusión e irretroactividad, la aplicación del Auto Constitucional 001/2021-CA/S-ECA debe restringirse a las demandas de inhabilitación que excepcionalmente, por hechos sobrevinientes comprobados, sean presentadas hasta el 3 de marzo de 2021”.

El TED de Beni debe determinar la situación del candidato, ya que la resolución emitida por este ente electoral dejaba en suspenso su inhabilitación. Sin embargo, existe un nuevo auto constitucional que delimita los alcances en cuanto a la residencia permanente, se debe considerar este para resolver sobre el fondo.

Por otro lado, la campaña fue manchada por la violencia política en el trópico de Cochabamba, donde el MAS tiene supremacía.

La candidata a alcaldesa de Entre Ríos por el MTS, Julia Calle, se declaró en la clandestinidad porque el domingo, cuando pretendía realizar el cierre de campaña, fue atacada por personas que la acusaron de “derechista”.

“Me han hecho desocupar de la calle, me hacen meter a mi casa, qué cosa más quieren, no les estoy amedrentando, no les estoy provocando nada, el voto es voluntario”, afirmó Calle.