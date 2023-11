Fiel a la inclinación más natural del hombre, la estructura política del mayor proyecto popular y social movilizado en la historia de Bolivia va dejando de ser un partido político para convertirse en una neurosis, en los hechos prácticos, dos partidos confrontados y un proceso que puede terminar en hundir a todos sus protagonistas. Erich Fromm, en su estudio “Psicoanálisis de la sociedad contemporánea” se preguntaba: ¿Puede una sociedad estar enferma? Inmediatamente responde advirtiendo sobre “el peso de conciencias dependientes y homogeneizadas” que se imponen sobre la misma naturaleza humana. Esto es lo que llama los consensos coercitivos que devastan toda individualidad, uniforman los comportamientos, extinguen el yo personal y se adscriben dependientemente a modelos de vida y políticos predeterminados. Dice Fromm, también: “Lo que es muy engañoso en cuanto al estado mental de los individuos de una sociedad, es la ‘validación consensual’ de sus ideas. Se supone ingenuamente que el hecho de que la mayoría de la gente comparte ciertas ideas y sentimientos demuestra la validez de esas ideas y sentimientos. Nada más lejos de la verdad. La validación consensual como tal, no tiene nada que ver con la razón ni con la salud mental… El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios, no convierte esos vicios en virtudes, el hecho de que compartan muchos errores, no convierte a éstos en verdades, y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de estas personas gentes equilibradas…”