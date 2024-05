Ni idea de lo que es un Centro Histórico

Santa Cruz tiene la fortuna de poseer un pequeño Centro Histórico de 49 manzanas con la sigla Z1,1 en el Código de urbanismo. Lamentablemente el Gobierno Municipal confunde en sus trabajos lo que es el centro de la ciudad Z1, que es el área del 1er anillo con lo que es el centro histórico, Z1,1, lo que llevará, como veremos, a terribles errores. No es lo mismo centro histórico de 49 manzanas que centro de la ciudad, que es el primer anillo, tema completamente distinto.



Este centro Histórico Z1,1 fue planteado por primera vez en 1974 y posteriormente se realizaron los estudios en el Plan Regulador a cargo de la arquitecta especialista Maria Luisa Vasquez



El Plan clasificaba los inmuebles de esa área y establecía las condiciones para su preservación como conjuntos. Básicamente interesaban la escala humana, las galerías, las fachadas y los hermosos patios.



El gobierno municipal no asumió nunca con convicción este Plan, incumpliendo las recomendaciones no solo de apoyar la preservación de las edificaciones a conservar sino sobre todo de apoyo y beneficios económicos y administrativos para los propietarios afectados.



Cuando la expansión de la ciudad hace que el comercio de bienes y servicios se descentralice y lleguen los malls, los centros comerciales y los complejos condominiales multiuso, el centro histórico no esta en condiciones de competir y comienza su rápido deterioro. Comercio y servicios lo abandonan.



Los malls ofrecen algo que el centro histórico por descuido no estaba ofreciendo: espacios de paseo solo para peatones, sin autos, escala humana, posibilidades de socializar con calma y estacionamiento para el vehículo.



La respuesta obvia para el Centro Histórico era entonces estimular para que el comercio regrese bajando impuestos a inmuebles y a la actividad económica y sobre todo creando un fondo rotativo al cual tengan acceso los propietarios obligados a preservar su edificación por ser patrimonio urbano, además de remodelar el espacio con mobiliario urbano como nuevos pisos, vegetación y ampliación del espacio para peatones, debiendo llegarse al final a su peatonalización, como ha sucedido absolutamente en todos los centros históricos del mundo. No hay uno solo con vehículos, pero es un proceso.



Nada de esto se cumplió, los propietarios no tuvieron ni fondos ni estímulos para restaurar sus casas las que se comenzaron a venir abajo ante la total indiferencia del Gobierno Municipal, principal responsable del Plan. Los planes para mobiliario urbano y posible peatonalización parcial no fueron concretados, los comerciantes como en todas las ciudades siempre comienzan oponiéndose para después, ante los resultados, recién entusiasmarse.





Y sin embargo, Ante este complejo panorama de deterioro, ¿cuál es la respuesta del gobierno municipal? ¡¡Cambiar las losetas!!. Es La prueba mas evidente que no tienen idea de los problemas y las prioridades, claro, no tienen un plan que básicamente es 1) detectar los problemas y 2) definir las prioridades, y en nuestro caso, las losetas, viejas o feas que sean, no son el principal problema, ni la prioridad, sino el último paso. Es otra vez la victoria del cemento sobre la inteligencia.



Lo que pediríamos al gobierno municipal es que por lo menos no intervenga con losetas y veredas dentro de la supermanzana en torno a la plaza, hasta que un plan nos diga cual será el perfil de las calles, si se ensancharan las veredas, si se peatonalizará y que tipo de mobiliario urbano será su característica. Mientras tanto, es plata botada.



Pero también es urgente trabajar en el tema del apoyo económico para las restauraciones y remodelaciones.



Para ambos casos sugerimos la creación de una Fundación para el Centro Histórico, la cual se encargaría de todo el proceso, esquema que han aplicado muchos centros históricos con gran éxito. Lo que no se puede hacer, es seguir actuando de manera dispersa. Se imaginan si con los 40 millones que invertirán en losetas se hubiese creado un fondo para restaurar las edificaciones patrimoniales? Eso sería avanzar, lo de las losetas… es seguir pataleando en círculos. Como los pelaos.