Ni impunidad ni manipulación en el caso de abusos

Los abusos fueron cometidos por malos sacerdotes. ¿Cuántos? Todavía no se puede cerrar una cifra, porque siguen las denuncias. No obstante, hay que convenir que no es correcto hacer generalizaciones y tachar a la institución de la Iglesia católica por los delitos que cometieron algunos de sus miembros. Tampoco se puede desconocer que el catolicismo ha encarado obras de gran ayuda en el ámbito social, atendiendo a comunidades olvidadas y desatendidas históricamente por el Estado y que eso la consolida como una institución fundamental de la sociedad civil.

No obstante, el caso no debe ser manipulado políticamente por nadie. La relación entre los gobiernos del Movimiento Al Socialismo y la Conferencia Episcopal no se ha caracterizado por ser cordial, por lo que flota en el aire el temor de que este partido político utilice el poder para aplastar a una de las voces que cuestiona y critica la falta de políticas sociales o la confrontación política que hay en el país. Sin embargo, en un caso tan sensible como en el de los abusos, la comunidad católica y la ciudadanía en general quieren la verdad, a través de un proceso de investigación serio, transparente y objetivo.