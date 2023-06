Ni inquilinos ni dueños absolutos… bolivianos

Llamó la atención que tales expresiones no fueran cuestionadas por el Viceministerio de Descolonización o la Defensoría del Pueblo, considerando su fuerte contenido discriminatorio, que no solo alcanza al ex dirigente cívico, sino a aquéllos que no nos identificamos como parte de una nación indígena y que -según el criterio de la autoridad nacional- seríamos “inquilinos” en nuestra propia patria.