Ni la empresa observada sabía que Potosí “recibió” las 41 ambulancias

“Las ambulancias existen, no son fantasmas”, le dijo a EL DEBER Luis Humberto Huanca, propietario de Estefals Logistics, la empresa de reciente creación que se adjudicó un contrato por Bs 20,5 millones con la Gobernación de Potosí. Eso sí, admitió que pidió un tiempo adicional de 30 días para entregar esos vehículos, pues el plazo inicial venció el 6 de enero.

Además, Huanca se declaró sorprendido por el “acta de recepción” que emitió la Gobernación de Potosí a las 17:00 del 31 de diciembre. El documento fue franqueado sin la presencia de esas ambulancias, según dijo el mismo gobernador potosino, Jhonny Mamani, ante la prensa.

“¿Por qué han hecho eso? No lo sé. Me perjudica. Estoy sorprendido por esa acta de recepción y no se procedió de esa manera”, apuntó Huanca, quien también precisó que el día que se suscribió ese documento él no estuvo en Potosí. “Yo estaba en La Paz. Era fin de año. Había mucho movimiento y teníamos que resolver varios temas con mi equipo. No me llegó ninguna comunicación, no recibí correo alguno”, dijo.

“La comisión de recepción declara que recibe los bienes referidos conforme a las especificaciones técnicas”, señala el cuestionado documento colgado en el sitio web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). Con este paso, el proceso de contratación fue declarado “cumplido y reportado”. Huanca aseguró que no recibió “ningún recurso económico por este contrato”, debido a que esto ocurrirá cuando finalmente lleguen las 41 ambulancias a territorio potosino.

“Es un acta parcial, va a haber un acta definitiva. Tampoco es algo ilegal. Esta acta se ha realizado en base a las fichas técnicas de cada uno de estos vehículos, por ejemplo: número de motor, número de chasis”, detalló Mamani en la rueda de prensa que ofreció el lunes en la capital potosina.

La figura de entrega “parcial” no figura en el contrato 215/2021. “El monto del presente contrato, que corresponde a Bs 20,5 millones será pagado por la entidad a favor del proveedor una vez efectuada la recepción de los bienes”, señala la cláusula décimo segunda que además establece “un pago único” por el total de esta operación.

Mamani insistió que no pagó ni recibió ninguna ambulancia, a pesar de la evidencia documental que está en el Sicoes bajo el código “Cuce: 21-0905-00-1190734-0-E”.

Demoras

El propietario de Estefals Logistics explicó que pidió un plazo adicional de 30 días para entregar las 41 ambulancias por demoras en el transporte marítimo. Los automotores son Toyota Land Cruiser y embarcaron en Dubái, donde se los preparó como ambulancias de Tipo I para el transporte de pacientes.

“La naviera que está trayendo los vehículos es Eukor (una compañía de Corea del Sur). La agencia que va a recibirlos en Chile es Ian Taylor. El barco arribó a Panamá el 14 de enero. Las navieras cargan vehículos para distintos países”, precisó Huanca.

Afirmó que el próximo 20 de enero tendrá certidumbre de la fecha en la que podrá entregar los motorizados y envió a EL DEBER varias fotos y un video en el que se observa a las ambulancias con los logotipos de la Gobernación potosina. “No son fantasmas, por favor. Vamos a entregarlas”, insistió.

Sobre las observaciones a su empresa unipersonal, informó que se constituyó legalmente a finales de agosto y en octubre recibió la invitación de la Gobernación para participar del proceso. “Tenemos todos los documentos y estamos legalmente inscritos ante Impuestos Internos”, remarcó Huanca.

