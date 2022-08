Nicolás clama por ayuda a los residentes españoles

“Me siento avergonzado”, dice Nicolás Zamorano Cantador, de 73 años, cuando alguien le entregó Bs 300 para ayudarlo con su tratamiento paliativo y le hizo un video.

El jubilado español dice que nunca estuvo en una situación tan precaria. Llegó a Bolivia hace casi un año y medio, en busca de nuevos aires. Su primera parada fue Cochabamba y en junio se mudó a Santa Cruz. Hace seis meses empezó a experimentar algunas molestias en el cuello, que incluso le ocasionaron un cambio en el timbre de voz, y alguna que otra incomodidad para respirar, pero hace exactamente dos meses que las crisis empezaron.

Su salud se ha complicado más, hay momentos en los que solo logra respirar por la boca, y en estos dos meses ha visitado tres veces la emergencia, siendo asistido por las personas de la casa donde alquila un cuarto.

Tramitó la residencia por tres años en Cochabamba, pero extravió el carnet de residente en Bolivia, razón por la que no logra ser cubierto por el seguro SUS. Ha tenido que pagar varios de sus análisis en establecimientos privados, y hasta donde el bolsillo lo permitió, le diagnosticaron problemas pulmonares y un tumor en la garganta.

Además, desde hace años tiene un bypass en una pierna, que ya empezó a incomodarlo, al punto de que cojea cuando camina mucho.

La asistencia médica pública solo lo ha beneficiado en alguno que otro centro de primero y segundo nivel de salud, pero cuando al Hospital Japonés, ya no le dieron luz verde para la cirugía, a pesar de que en su pasaporte está impresa la residencia en Bolivia.

La dueña de la casa donde vive, que en algunas oportunidades tuvo que socorrerlo, dice que ya no saben qué hacer porque trataron de convencer a los especialistas de los centros médicos, pero que no hubo argumento válido para acelerar la cirugía.

Jubilado

En su juventud, Nicolás era camionero en España, hoy es jubilado, pero los gastos médicos lo tienen sin un peso en el bolsillo, prácticamente viviendo de la caridad de los dueños de la casa.

El cuarto que alquila solo tiene un colchón, prestado, y se le dificulta acostarse y levantarse, no solo por la edad, sino además por las dificultades para respirar. Pasa los días recostado, pensando cómo resolver sus problemas, pidiendo al cielo no tener más crisis, con la compañía del colchón y el armario prestados. Su maleta con ropa es su patrimonio hoy.

Además de acompañarlo a los hospitales, la dueña de la casa ha tratado de ir con él a pedir ayuda al consulado, pero juntos aseguran en que llegaron a la conclusión de que todo es por correo, y que hasta el momento no han logrado contactar a una sola persona que pueda tender la mano a Nicolás.

De su vida en Europa, dice que tiene dos hermanos, una que vive en algún pueblo de ese país, y otro en Suiza, pero les perdió el rastro hace muchos años, y no tiene sus números de contacto.

También tiene tres hijos, que desconocen la situación que actualmente atraviesa su progenitor.

Nicolás se siente cómodo en Bolivia, le gusta, y con su jubilación podría vivir con relativa tranquilidad, si no fuera por el burocrático sistema boliviano de salud, que le niega la cobertura, a pesar de ser residente.

No le agrada la idea de marcharse, sabe que el monto que recibe, en España le alcanzará para subsistir, pero no encuentra una salida, ya se resignó a pedir ayuda a los residentes para que le ayuden a repatriarse. Sabe que por lo menos en España recibirá atención médica rápida y sin costo.

“Quiero que me ayuden a repatriarme, yo sé que allá la salud no será un problema. Seguramente me tocaría vivir en algún albergue, porque con la jubilación, con lo caro que es todo allá, no me alcanzaría para un alquiler de cuarto en Madrid”, suspira.

En este preciso momento, hasta su teléfono móvil se le arruinó, solo puede comunicarse a través de terceras personas, los gastos médicos le dejaron su saldo en cero, pero, además, dice que, de forma extraña, hubo un mes en que no le llegó ni un centavo de su jubilación, no entiende por qué. Aparentemente, su tarjeta fue clonada, así que teme que la situación se repita, o también que el plástico se arruine, y entonces no sabe cómo cobrará.



En medio de la desesperación, aunque prefiere el perfil bajo, ya no le importó ser filmado para recibir una ayuda, ni se hizo problema con ser fotografiado para que su historia se dé a conocer en los medios de comunicación. Todo vale si de ser escuchado se trata, ahora espera que su consulado, o los residentes españoles, se solidaricen con él, y le ayuden a recibir atención médica urgente en Bolivia, o, en caso de ser necesario, hasta ser repatriado.

Para ser contactado, puso a disposición el número de una tercera persona mientras él resuelve que alguien le preste, le done o hasta que pueda comprarse un teléfono. El número es de Roxana, es el 770-05317.

Lea también ECONOMÍA Bolivia será sede del Congreso Mundial de la Quinua; las exportaciones cayeron un 21% al primer cuatrimestre de 2022 El evento internacional se desarrollará entre el 28 y el 31 de marzo de 2023. En 2021 las ventas al exterior alcanzaron los $us 62 millones