Niñez y adolescencia: entre el morbo y el descuido

Una niña de seis años murió después de ser apuñalada por otro pequeño de once. Esa noticia sacudió a la sociedad cruceña por las características peculiares del hecho. Pocos días después se desató el escándalo de la agresión sexual de un grupo de estudiantes de quinto de secundaria contra un menor de 12 años en un colegio privado. Y en medio de una y otra desgracia se conoció de la violación y asesinato de otro infante de nueve años en la población de Santa Fe, Yapacaní.

Vale la pena preguntarse: ¿hacia dónde nos conduce esta peligrosa espiral de violencia? En el caso de la agresión sexual en el colegio privado se ha desatado una morbosa competencia por filtrar detalles del hecho y nombres de los involucrados en el hecho, alimentada siempre por funcionarios negligentes de la Fiscalía o de la Defensoría del Menor que no soportan la tentación insana de violar la reserva legal del caso.

Y para que se haga justicia no se necesitan redes sociales que se conviertan en escenarios de lapidación pública o comisiones parlamentarias que de forma muy oportunista han intervenido en protestas e indagaciones para después declarar públicamente que ya tienen los nombres de los agresores. ¿Es prerrogativa de un diputado acceder a esa información antes que fiscales, policías y jueces culminen su trabajo? Definitivamente, no. Pero esa interferencia es típica de este país en el que no existe respeto a las normas ni a las instituciones.