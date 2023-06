Niños indefensos frente a la violencia

El descrito es uno de los muchísimos hechos de violencia entre estudiantes, también llamada bullying. Cada día hay agresiones verbales y físicas a miles de niños y adolescentes del país. En muchos casos, los padres de familia (de las víctimas y de los agresores) ni siquiera se enteran de lo que pasa con sus hijos, ya sea porque viven tan de prisa que no tienen tiempo para dedicarlo a sus tesoros más importantes, o porque sus hijos viven con tanto miedo que no cuentan lo que les pasa. En ambas situaciones, no hay justificativo para evitar estar al tanto y actuar para frenar estos sucesos.