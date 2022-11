NN, las personas que fallecen sin identidad y sin el derecho a una plegaria

Esa parte del cementerio que parece deshabitada de cuerpos y tumbas, porque no hay cruces, flores o velas -solo tierra-, a menudo es lo que se conoce como el sector de las fosas comunes.

Allí yacen los restos de los que murieron en soledad y, si tuvieron familias, estas no contaron con los recursos económicos suficientes para un entierro digno. Abandonaron los cuerpos.

Las fosas comunes están, especialmente, en los camposantos más alejados de la ciudad. En cada hoyo pueden entrar hasta siete cuerpos, que recién se inhuman cuando se acumulan en la morgue, y van a parar a ese destino final, envueltos en bolsas plásticas.

Hace poco, con 73 años, falleció Nicolás Zamorano Cantador, un ciudadano español con residencia en Bolivia, cuyo caso se dio a conocer en EL DEBER. Él pedía colaboración para recibir tratamiento médico, que inicialmente le fue negado.

Tenía cáncer, pero eso se supo recién con el certificado de óbito otorgado por el Hospital Oncológico. Llegó a ese establecimiento de salud por una emergencia, pero no sobrevivió.

Desde el hospital informaron que su cuerpo estuvo durante cuatro días en la sala de fallecidos y que nadie se hizo cargo, ni su hija en España, ni el consulado de ese país en Santa Cruz, a pesar de que se los contactó e informó del deceso y de las circunstancias.

Fue la oficina de Trabajo Social del Oncológico la que gestionó que sea recogido por una funeraria que ‘hizo precio’ por el traslado. El costo lo asumió la jefa de ese departamento, de su propio bolsillo, y ella también coordinó con la Morgue Judicial. Era el único lugar donde podían recibir los restos del español, a pesar de que su muerte fue por causas naturales.

“Para llevarlo tuve que pagar, en otros casos tengo que llamar a la gente de la morgue y ayudarle con su gasolina. Tengo que solucionar el problema sí o sí. Al mes debo tener unos tres casos de ese tipo”, explicó Rosmery Guardia, jefa de Trabajo Social del Oncológico.

Cuando se reunió un determinado número de cuerpos, en un periodo de dos semanas, los restos de Nicolás ya se encontraban en muy mal estado; fue trasladado junto a los otros hasta un cementerio municipal, donde ningún ser querido lo esperaba.

En ese espacio no solamente no había velas, ni lágrimas, ni flores, menos una plegaria. Tampoco se permitía una cruz, ni el nombre, ni siquiera la fecha del deceso.

Como Nicolás, este año han muerto dos extranjeros más en circunstancia de abandono. Los otros eran venezolanos que no llegaban a los 30 años, y que aparentemente tenían problemas con el consumo de drogas.

Desde la Morgue Judicial explicaron que no es común que un europeo tenga un final tan triste y solitario.

“Uno no imagina que un español termine así, viniendo de un lugar más avanzado que Bolivia, raro que no se hicieran cargo ni sus familiares ni su Embajada”, lamentó Eduardo Luján, personal de apoyo de la Morgue de La Pampa.

Según él, también se da el caso de personas que figuraban en la lista de desaparecidos, y que finalmente fueron encontradas en la morgue. Son muchos los papeles pegados en las paredes de este depósito de cadáveres, con fotos de personas extraviadas.

“Mucha gente viene en busca de desaparecidos, pero del total, al menos un 10% llegará a toparse con la noticia que su familiar está en la morgue. De 20 personas, quizás uno será de este grupo”, dijo Luján.

Según él, la mayoría de los NN no muere por violencia, pero hay excepciones. “Los que mueren de forma violenta por lo general tienen familia, ya sea por hechos de tránsito, por arma o suicidio, tantas cosas, pero van a fosa común porque la familia no tiene plata para enterrarlos”, explicó.

Solo este año, hasta el 2 de noviembre, en la Morgue Judicial de La Pampa se registraron 75 NN (nomen nescio, o nombre desconocido), la mayoría varones, y el 5% era de sexo femenino.

Según el personal de la morgue, alguna vez han llegado menores de edad, pero se hizo cargo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. También les ha tocado enterrar en las fosas comunes, junto con los adultos, a los bebés abortados o abandonados en la vía pública.

Procedimientos

Desde la Dirección Municipal de Cementerios explicaron que para que una persona pueda ser enterrada como NN se requiere el certificado médico de defunción, fotografías, huellas dactilares y otros datos que se puedan recabar.

“Nos solicitan (el espacio) mediante una carta, firmamos la autorización y coordinamos para que maestranza haga la fosa. Por lo general, este tipo de entierros se realizan en el Cementerio Los Cusis, de la zona Virgen de Luján, son bajo tierra”, explicaron desde esa oficina.

Asimismo, aclararon que en La Cuchilla lo que hay no son fosas comunes, sino las tumbas para personas de escasos recursos, pero que tienen familiares, lápida, velas y flores.

Una de las solicitudes recientes para la Dirección de Cementerios, cerca al Día de los difuntos, fue disponer de fosa común para 14 cuerpos. Para ese fin se cavaron dos hoyos grandes, es decir, siete cuerpos entraron en cada uno.

Este tipo de entierro se hace una o dos veces al mes, dependiendo de diversos factores, incluso del clima, según informaron.

“El promedio es de 12 a 14 cuerpos al mes, y no solo son de la Morgue Judicial de La Pampa, también de la morgue del Hospital Francés, de los neonatos, a los que dejan abandonados. Hay muchos que fallecen por enfermedades y la gente los deja, o los recogen de la calle y, por último, nadie los reconoce”, explicaron desde la Alcaldía.

A veces, algunos cuerpos llegan en estado de putrefacción, “es que la cámara de la morgue solo tiene capacidad para diez cuerpos”, dijeron en la Dirección de Cementerios.

Luján confirmó que al cementerio no le interesa el nombre de los difuntos NN, y que para enterrarlos en un solo espacio que les da la Alcaldía, una vez cavado el hueco por la máquina, es el personal de la morgue el que procede a enterrar. “Nosotros como morgue manejamos esos nombres de las personas´”, especificó.

Mucho para contar

La morgue, ese sitio que es parte de un proceso burocrático o judicial, tiene muchas cosas para decir. Ahí se ha visto de todo, desde las historias más escabrosas de feminicidio y suicidio, narcotráfico, hasta las muertes por accidente o causa natural.

Para Luján, los casos que ‘a nadie importan’, los de NN, son los que probablemente no encuentran la paz.

“Toda esa gente se entierra sin una misa de cuerpo presente, o sin la oración de un sacerdote, o el agua bendita para que se marchen en paz. No hay ese mecanismo”, dijo.

También manifestó que, para este fin, el de elevar una plegaria, no hay grupos de voluntarios, como para otras situaciones.

Luján está en la morgue desde 2019 y en ese periodo nunca ha visto una iniciativa de gente que ruegue por esas almas.

Confesó que hay esas historias ‘sobrenaturales’ en la morgue, de ruidos inexplicables cuando no hay nadie, puertas con llave que se abren mientras trabaja en una autopsia, etc. Sin embargo, cree que en la morgue se ven menos situaciones extrañas que en los cementerios, “porque allá se quedan esos cuerpos, al menos eso es lo que cuentan los panteoneros”, indicó.

Cristian Durán es albañil en el cementerio Los Cusis, también tiene anécdotas, una de ellas es que mientras él golpeaba, cerca de él golpeaban a su ritmo.

“No sé quién sería, pero siempre hay gente olvidada, los entierra la familia y nunca más vuelve, y no tienen una plegaria. Sabiendo que son almas que no encuentran descanso, con eso uno se queda quieto y tranquilo, ni pregunta”, contó.

Con el paso del tiempo, y al atestiguar todo tipo de situaciones, algunas extremas, Luján se ha insensibilizado un poco, pero confesó que tiene un tipo de caso que le mueve el piso, el que involucra a los menores.

“Cuando son niños me afecta emocionalmente porque tengo dos hijas pequeñas y da cosa cortarlos. Después, todos los demás son iguales. No hay diferencia entre los cuerpos que llegan a la morgue, tengan o no plata, sean conocidos o no, el procedimiento es el mismo para todos”, explicó.

Ya le ha tocado trabajar en la autopsia de un familiar que murió debido a un accidente de Tránsito, pero nada lo ha consternado tanto como trabajar con niños.

