No aprendimos la lección

La sabiduría llega cuando un conocimiento teórico se pone en práctica, se experimenta. Muchas veces se dice que el aprendizaje al que el ser humano está acostumbrado es el que llega por consecuencia de nuestras propias acciones. El mundo tuvo una gran oportunidad con la pandemia de COVID que le cambió la vida a la humanidad. Sin embargo, cuatro años después parece que las lecciones fueron olvidadas en Bolivia y en Santa Cruz en particular, porque la salud se mantiene en un estado deplorable mientras que los que sufren son los más pobres y necesitados.

El departamento de Santa Cruz tiene más de tres millones de habitantes y la población va en ascenso. Sin embargo, el número de incubadoras no se acerca al requerimiento mínimo, de acuerdo con parámetros internacionales. No hay espacio, pero esa realidad no es de ahora, sino que tiene larga data y se va repitiendo sin solución definitiva.