No confundamos los medios con los fines

En las pasadas horas hemos sido testigos del daño grave a la producción avícola y de lácteos, que no solo han dejado de producir regularmente, sino que han tenido que botar sus productos en stock ante la imposibilidad de entregarlos a industrias procesadoras o centros de consumo. De igual manera somos testigos impávidos del asalto a unidades de transporte de carga internacional y cisternas que transportan combustibles, originado en acciones vandálicas de bloqueadores y cercadores, sin nada que justifique la casi barbarie con la que se está actuando en un peligroso torbellino de violencia incontrolable, ante la ausencia de decisiones de Estado sobre la génesis del conflicto.

La impensada medida de prohibir las exportaciones de soya y derivados, carne y azúcar, con la justificación de asegurar el aprovisionamiento del mercado interno, cuando las exportaciones de todos estos productos ya están controladas a través de la “certificación de abastecimiento y precio justo” que emite el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, no solo fue una respuesta inapropiada al paro cruceño, sino un atentado contra la misma seguridad alimentaria nacional, pues al no exportarse la producción en su mayoría excedentaria se afecta de manera directa la totalidad de la producción que abastece en menor proporción al mercado interno.

Lo más penoso en este dantesco panorama es constatar que el dialogo sigue siendo la víctima de la impostura e intransigencia de los actores, quienes munidos de su legitimidad hacen gala de sus fuerzas, demostrando que lo que se busca es la imposición y no el consenso, lo que se quiere es ganar sin ceder y no el bien común. Las posiciones ancladas hacen inviable cualquier acuerdo, porque lamentablemente no existe una visión integral del problema que permita explorar vías de solución que beneficie al país, sin necesidad de que lo que el uno gane él otro lo pierda.