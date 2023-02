No es Camacho, es Santa Cruz

No actuar de esa manera es no entender nada de política; no son momentos de medir fuerzas con el Gobierno, que busca capturar la bancada indígena para avanzar en la toma de la Asamblea Departamental, desde donde buscará hacer la vida imposible al gobernador ausente o al suplente en ejercicio.

Leopoldo López, político venezolano con muchos años de cárcel, pidió, en EL DEBER del pasado domingo, no dejar en el olvido a Camacho; de sus seguidores depende aquello, no del cargo que se quiere “mantener simbólicamente”, porque a decir verdad no lo ejerce y si lo hace, es muy disminuido, y eso no es correcto ni justo para Santa cruz, que necesita una autoridad a tiempo completo. Sostenemos que, mientras no haya suplente gubernamental, el Gobierno buscará ponerle cada vez más trabas para debilitar al departamento.