¿No existe injerencia en la justicia?

Criticó a ‘muchos organismos internacionales’ a los que no identificó, por hacer declaraciones sin estar suficientemente informados. Textualmente dijo: “En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia; lo que sí tenemos es una deuda pendiente de resolver que es la demora en la resolución de los casos y otro tipo de aspectos que el Gobierno boliviano va a encarar a través del Ministerio de Justicia”.

Si no hubiera tal supeditación de la justicia, otro habría sido el destino del proceso ilegal a la expresidenta Jeanine Áñez a la que se juzga sin reconocerle su condición de exmandataria por el que le correspondería juicio de responsabilidades y una detención preventiva abusiva que ya lleva más de un año y medio. El presidente Arce olvidó quizá que el propio Evo Morales, jefe de su partido, reveló que el MAS decidió el juicio ordinario contra Áñez porque no tenían dos tercios de mayoría en la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueba o no un juicio de responsabilidades.