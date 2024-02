“No hago dieta, la vida es muy corta para sufrir. Solo tengo un estilo de vida saludable”

Mi sueño terminó de hacerse realidad cuando el año pasado, me llaman de la cadena Tigo Sports para formar parte de dos programas, en laboratorio fútbol y me comentan que estaban pensando en lanzar un nuevo programa fitness.

Lo aprendí en 10 años de experiencia, desde que nació mi primera hija, pues a los 3 meses emprendí este viaje en la vida fitness, desarrollé muchas disciplinas deportivas. A mis 15 años empecé practicando kick boxing, a mis 23 años me enamoré del gimnasio, luego hice calistenia, crossfit, yoga, pilates, Aquaerobics. Al final me quedé con lo mejor de cada una de las disciplinas.

Amo el chocolate y las papas fritas. Los fines de semana aprovecho, no me privo de nada.

Los desayunos, los almuerzos y las cenas escuchándolos hablar de fútbol con toda la pasión que genera este hermoso deporte. Luego me fui a Argentina a estudiar y allá mis amigos me hicieron hincha de Boca Junior y me invitaban a la bombonera, me volví una “Xeneixe”.