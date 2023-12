Javier Milei, en ese mismo trance sibilino, en su discurso inaugural como presidente, dando la espalda al Congreso donde no tiene ningún tipo de apoyo legislativo, de frente a los argentinos sentenció una verdad conocida por todos, pero que sólo un valiente o loco podía pronunciarla y de una manera tan contundente: No hay plata.

El libertario no defraudó a sus electores. No defraudó a la comunidad internacional. No defraudó a un país, al dar los primeros pasos para un ajuste severo y muy duro que provocará, sin lugar a dudas, conflictos sociales, manifestaciones, marchas y toda una serie de boicots sembrados por doquier en contra de su gobierno.