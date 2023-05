No hay problemas económicos

Durante estos meses he estado atareado analizando qué está sucediendo en la economía nacional, en especial desde febrero por la falta de divisas. También explicando en diversos ámbitos por qué está pasando ahora esta situación y no antes como sugerían varios indicadores.

De igual forma he estado proyectando los escenarios que se vendrían a futuro, porque no es posible proyectar un solo escenario como en circunstancias normales cuando uno puede decir que el PIB crecerá X% o que la inflación llegará hasta Y%.