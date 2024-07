No hay rastros financieros de Marset en Bolivia, pero movió $us 40 millones

La respuesta fue que ni Marset ni sus nombres falsos aparecen en registros de bancos, comercios, inmuebles vehículos y otros. Esto significa que Marset, pese a establecerse que movió cerca de 40 millones de dólares, no dejó rastros financieros ni de propiedad en Bolivia.

Perfil financiero de Marset

Respondiendo a la Fiscalía, la Autoridad de Supervisión de Entidades Financieras (ASFI) certificó “que Diaconía, Banco Bisa, Banco Económico, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión, Banco Fortaleza, BancoSol, Cidre, Banco Crédito Popular se tiene que el Sr. Sebastián Marset Cabrera, con CI 11268024, no registra movimientos financieros y/o actividades bancarias en estas entidades a su nombre. De igual manera, los falsos nombres de Gabriel de Souza Beumer y Luis Paulo Amorín Santos”.

En Derechos Reales

En el expediente, la Fiscalía también cita que, según certificación de Derechos Reales, de la revisión de los libros de propiedad capital y registros correspondientes al ámbito territorial Andrés Ibáñez, Warnes, Velasco, Chiquitos Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Guarayos, consta que no se tiene inscrito ningún derecho propietario a nombre de Sebastián Marset, de igual manera los falsos nombres de Gabriel de Souza Beumer y Luis Paulo Amorín Santos.

El Instituto Geográfico Militar, distrito Santa Cruz, también reportó, según oficio del 26 de septiembre de 2023, emitido por el jefe del distrito geográfico Santa Cruz, que de la verificación y búsqueda en la sección de Catastro Sistema Digital y Archivos del Distrito Geográfico de Santa Cruz, y en los otros 16 distritos geográficos existentes en territorio de Bolivia, Sebastián Marset no registra propiedad a su nombre ni a nombre de las falsas identidades: Gabriel de Souza Beumer y Luis Paulo Amorín Santos.

La Alcaldía también, según oficio del 7 de septiembre de 2023, emitido por el jefe de control y fiscalización de la Dirección de Catastro, Secretaría Municipal de Administración Tributaria del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, refiere que después de revisar el registro de bienes inmuebles en la base de datos del Sistema de Inmuebles (RUAT) no hay bienes a nombre de Marset.

Tampoco se encontraron registros en patente. El Departamento de Vehículos, el 31 de agosto de 2023, no registra vehículos a su nombre.

La CRE no registra ninguna conexión a su nombre. Saguapac tampoco halló instalaciones a su nombre. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en informe del 28 de septiembre de 2023, emitido por la distrital de redes de gas, no lo encontró como usuario.

La Federación de Ganaderos no tiene marca de ganado a nombre de Marset. La Dirección de Tránsito, el 4 de septiembre de 2023, certificó que no registra vehículos a su nombre.

Del mismo modo, las grandes firmas de seguros, Vitalicia, Credinform, BISA, Nacional de Seguros, Univida y otros informaron que él no adquirió seguros.

El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) certificó que Marset no reportó ninguna vinculación comercial en el registro de comercio.

La Aduana Nacional, en oficio del 15 de septiembre de 2023, señaló que no se encontraron registros con exportación a nombre de Marset.

Estos resultados corresponden a una investigación oficial a pedido de la Fiscalía, dejando esclarecido que Marset no dejó rastros.

La Fiscalía y la Policía establecieron que a Marset se le afectó con casi 40 millones de dólares. Quedó establecido que el narco fue hábil, utilizó a palos blancos y testaferros para no dejar rastros.

Yo cumplí dijo Marset

“Gracias al director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el ministro había dado orden de aprehensión contra mí; como no hice las cosas bien, se está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver”. Dijo que “no quería implicar a personas inocentes”.